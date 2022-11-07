Полузащитник Астон Виллы повторил сомнительное достижение Руни и Бэйла

Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи стал одной из самых заметных фигур в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

21-летний уроженец Бирмингема отличился забитым мячом, голевой передачей и автоголом.

Ранее в АПЛ подобное удавалось лишь трем футболистам. В 2008 году в матче с «Астон Виллой» это проделал Кевин Дэвис из «Болтона». А в 2012-м подобное удалось Уэйну Руни против «Сток Сити» и Гарету Бэйлу против «Ливерпуля».

Чемпионат Англии. 15-й тур

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1

Голы: Бэйли, 7 (1:0). Динь, 11 (2:0). Дж.Рэмзи, 45 автогол (2:1). Дж.Рэмзи, 49 (3:1).

Видеообзор матча