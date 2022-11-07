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Англия
07 ноября 2022, 11:35 |
326
0

Полузащитник Астон Виллы повторил сомнительное достижение Руни и Бэйла

Джейкоб Рэмзи стал главным действующим лицом матча с «Манчестер Юнайтед»

07 ноября 2022, 11:35 |
326
0
Полузащитник Астон Виллы повторил сомнительное достижение Руни и Бэйла
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейкоб Рэмзи

Полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмзи стал одной из самых заметных фигур в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

21-летний уроженец Бирмингема отличился забитым мячом, голевой передачей и автоголом.

Ранее в АПЛ подобное удавалось лишь трем футболистам. В 2008 году в матче с «Астон Виллой» это проделал Кевин Дэвис из «Болтона». А в 2012-м подобное удалось Уэйну Руни против «Сток Сити» и Гарету Бэйлу против «Ливерпуля».

Чемпионат Англии. 15-й тур

«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед» – 3:1
Голы: Бэйли, 7 (1:0). Динь, 11 (2:0). Дж.Рэмзи, 45 автогол (2:1). Дж.Рэмзи, 49 (3:1).

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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