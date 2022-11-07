Треш в Аргентине. 10 удалений в финале и досрочное завершение матча

В ночь с 6 на 7 ноября состоялся финал Трофея чемпионов Аргентины, в котором встречались «Бока Хуниорс» и «Расинг».

В основное время команды не смогли выявить победителя и со счетом 1:1 перевели встречу в экстра-таймы. В дополнительное время победный гол забил футболист «Расинга» Карлос Алькарас на 119-й минуте.

Сразу после гола на футбольном поле вспыхнула стычка, в результате которой главный арбитр встречи Факундо Тельо удалил 7 игроков – троих в составе «Расинга» и семерых у «Бока Хуниорс». Это призвело к досрочному завершению матча из-за малого количества футболистов на поле.

Отметим, что в общей сложности было показано 10 красных карточек игрокам и одну красную – тренеру «Бока Хуниорс».

Трофей чемпионов Аргентины

«Бока Хуниорс» – «Расинг» – 1:2 (завершен досрочно)

Голы: Бриаско, 19 – Рохас, 22, Алькарас 118

Удаления: Вилья, 90+5, Адвинкула, 120+5, Самбрано, 120+6, Гонзалес, 120+7, Фабра, 120+8, Бенедетто, 120+8 – Карбонеро, 90+5, Алькарас, 120+4, Галван, 120+6