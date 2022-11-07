Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Треш в Аргентине. 10 удалений в финале и досрочное завершение матча
Аргентина
07 ноября 2022, 11:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 11:22
966
0

Треш в Аргентине. 10 удалений в финале и досрочное завершение матча

«Расинг» выиграл трофей чемпионов Аргентины

07 ноября 2022, 11:20 | Обновлено 07 ноября 2022, 11:22
966
0
Треш в Аргентине. 10 удалений в финале и досрочное завершение матча
Instagram

В ночь с 6 на 7 ноября состоялся финал Трофея чемпионов Аргентины, в котором встречались «Бока Хуниорс» и «Расинг».

В основное время команды не смогли выявить победителя и со счетом 1:1 перевели встречу в экстра-таймы. В дополнительное время победный гол забил футболист «Расинга» Карлос Алькарас на 119-й минуте.

Сразу после гола на футбольном поле вспыхнула стычка, в результате которой главный арбитр встречи Факундо Тельо удалил 7 игроков – троих в составе «Расинга» и семерых у «Бока Хуниорс». Это призвело к досрочному завершению матча из-за малого количества футболистов на поле.

Отметим, что в общей сложности было показано 10 красных карточек игрокам и одну красную – тренеру «Бока Хуниорс».

Трофей чемпионов Аргентины

«Бока Хуниорс» – «Расинг» – 1:2 (завершен досрочно)

Голы: Бриаско, 19 – Рохас, 22, Алькарас 118

Удаления: Вилья, 90+5, Адвинкула, 120+5, Самбрано, 120+6, Гонзалес, 120+7, Фабра, 120+8, Бенедетто, 120+8 – Карбонеро, 90+5, Алькарас, 120+4, Галван, 120+6

По теме:
Полузащитник Астон Виллы повторил сомнительное достижение Руни и Бэйла
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Гол на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Бетис – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Бока Хуниорс Расинг Авельянеда Суперкубок Аргентины по футболу удаление с поля видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Футбол | 06 ноября 2022, 13:40 8
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика

«Арсенал» – главный фаворит в борьбе за украинца

Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Футбол | 06 ноября 2022, 16:57 77
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем
Стремительный скачок в таблице. Динамо в Одессе разобралось с Черноморцем

Коллектив Мирчи Луческу за счет одной победы поднялся сразу на три строчки

Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Теннис | 07.11.2022, 07:40
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Без Свентек. Стали известны финалистки Итогового турнира WTA
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира, победы Днепра-1 и Динамо
Футбол | 07.11.2022, 06:00
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира, победы Днепра-1 и Динамо
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира, победы Днепра-1 и Динамо
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Теннис | 07.11.2022, 10:40
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
06.11.2022, 16:02 2
Бокс
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
ВИДЕО. Невероятный гол Левандовски. Голкипер Мессины забил от своих ворот
06.11.2022, 20:12 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
06.11.2022, 07:25 5
Футбол
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
06.11.2022, 08:26
Теннис
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
05.11.2022, 10:59 10
Футбол
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
05.11.2022, 11:58 2
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
06.11.2022, 19:45 5
Футбол
Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA
Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA
06.11.2022, 04:05 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности