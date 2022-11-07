Арина Соболенко – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник состоится финал Итогового турнира WTA.

В матче за титул сыграют Каролин Гарсия и Арина Соболенко. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Ранее теннисистки сыграли четыре матча между собой, счет равный.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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