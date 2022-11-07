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  4. Арина Соболенко – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 ноября 2022, 10:56 |
151
4

Арина Соболенко – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Итогового турнира WTA

07 ноября 2022, 10:56 |
151
4
Арина Соболенко – Каролин Гарсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В ночь с понедельника на вторник состоится финал Итогового турнира WTA.

В матче за титул сыграют Каролин Гарсия и Арина Соболенко. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Ранее теннисистки сыграли четыре матча между собой, счет равный.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Источник Sport.ua
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Kylee Soprano
Ставлю здесь на Гарсию
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