Рейтинг ATP. Руне дебютировал в первой десятке, Циципас вернулся в топ-3
Александр Зверев вылетел из первой десятки
На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Париже.
Сенсационную победу на французских кортах добыл 19-летний Хольгер Руне из Дании. Это позволило ему дебютировать в первой десятке мирового рейтинга. Новак Джокович проиграл финал и не смог защитить прошлогоднюю победу. Он опустился на восьмую позицию.
В тройку лучших вернулся Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим установил личный рекорд – шестое место. Александр Зверев вылетел из первой десятки.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то особых достижение нет. Алексей Крутых и Виталий Сачко держатся в третьей сотне, но выше подняться пока не получается.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
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