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  4. Рейтинг ATP. Руне дебютировал в первой десятке, Циципас вернулся в топ-3
ATP
07 ноября 2022, 09:18 | Обновлено 07 ноября 2022, 09:19
201
0

Рейтинг ATP. Руне дебютировал в первой десятке, Циципас вернулся в топ-3

Александр Зверев вылетел из первой десятки

07 ноября 2022, 09:18 | Обновлено 07 ноября 2022, 09:19
201
0
Рейтинг ATP. Руне дебютировал в первой десятке, Циципас вернулся в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Париже.

Сенсационную победу на французских кортах добыл 19-летний Хольгер Руне из Дании. Это позволило ему дебютировать в первой десятке мирового рейтинга. Новак Джокович проиграл финал и не смог защитить прошлогоднюю победу. Он опустился на восьмую позицию.

В тройку лучших вернулся Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим установил личный рекорд – шестое место. Александр Зверев вылетел из первой десятки.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то особых достижение нет. Алексей Крутых и Виталий Сачко держатся в третьей сотне, но выше подняться пока не получается.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

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Рафаэль Надаль Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Виталий Сачко Карлос Алькарас Хольгер Руне Стефанос Циципас
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Источник Sport.ua
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