Рейтинг ATP. Руне дебютировал в первой десятке, Циципас вернулся в топ-3

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Париже.

Сенсационную победу на французских кортах добыл 19-летний Хольгер Руне из Дании. Это позволило ему дебютировать в первой десятке мирового рейтинга. Новак Джокович проиграл финал и не смог защитить прошлогоднюю победу. Он опустился на восьмую позицию.

В тройку лучших вернулся Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альяссим установил личный рекорд – шестое место. Александр Зверев вылетел из первой десятки.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то особых достижение нет. Алексей Крутых и Виталий Сачко держатся в третьей сотне, но выше подняться пока не получается.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP