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Чемпионат Англии
Вест Хэм
06.11.2022, FT 1 : 2
Кристал Пэлас
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Англия
07 ноября 2022, 08:59 |
137
1

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Гол на 90+4 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

07 ноября 2022, 08:59 |
137
1
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Гол на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэласом». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Чемпионат Англии по футболу. 15-й тур

АПЛ. 6 ноября

«Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» –1:2.

Голы: Бенрахма, 20 – Заа, 41, Олисе, 90+4

Смотрите лучшие моменты матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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Вест Хэм Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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