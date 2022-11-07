6 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэласом». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Чемпионат Англии по футболу. 15-й тур

АПЛ. 6 ноября

«Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» –1:2.

Голы: Бенрахма, 20 – Заа, 41, Олисе, 90+4

Смотрите лучшие моменты матча: