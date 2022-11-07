06.11.2022, FT 1 : 2
Англия07 ноября 2022, 08:59 |
137
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Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:2. Гол на 90+4 минуте. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ
07 ноября 2022, 08:59 |
137
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6 ноября состоялся матч 15-го тура чемпионата Англии по футболу между «Вест Хэмом» и «Кристал Пэласом». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Чемпионат Англии по футболу. 15-й тур
АПЛ. 6 ноября
«Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» –1:2.
Голы: Бенрахма, 20 – Заа, 41, Олисе, 90+4
Смотрите лучшие моменты матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Кристал Пэлас).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
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