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  4. Сачко и Крутых по стопам Марченко стартовали с победы в Словакии
ATP
07 ноября 2022, 08:30 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:36
18
0

Сачко и Крутых по стопам Марченко стартовали с победы в Словакии

Украинцы успешно начали выступление на челленджере в Братиславе

07 ноября 2022, 08:30 | Обновлено 07 ноября 2022, 08:36
18
0
Сачко и Крутых по стопам Марченко стартовали с победы в Словакии

Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 286) и Алексей Крутых (АТР 249) успешно стартовали в квалификации челленджера в Братиславе (Словакия).

Витай обыграл Петера Нада (Словакия) в двух сетах за 1 час и 26 минут. Далее он сыграет с Джемом Илькелем (Турция, ATP 407).

Алексей на классе справился с Матсом Розенкранца (Германия, ATP 452). Матч завершился в двух сетах за 1 час и 14 минут. Далее Куртых встретится с Генри Сквайером (Германия, ATP 379).

ATP челленджер Братислава. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Петер Над (Словакия) – 6:2, 6:4

Алексей Крутых (Украина) – Матс Розенкранц (Германия) – 6:4, 6:4

Отметим, что другой украинский теннисист Илья Марченко также выиграл в первом раунде квалификации на этом турнире.

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Виталий Сачко Алексей Крутых ATP Братислава
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Источник Sport.ua
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