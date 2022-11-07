Сачко и Крутых по стопам Марченко стартовали с победы в Словакии

Украинские теннисисты Виталий Сачко (АТР 286) и Алексей Крутых (АТР 249) успешно стартовали в квалификации челленджера в Братиславе (Словакия).

Витай обыграл Петера Нада (Словакия) в двух сетах за 1 час и 26 минут. Далее он сыграет с Джемом Илькелем (Турция, ATP 407).

Алексей на классе справился с Матсом Розенкранца (Германия, ATP 452). Матч завершился в двух сетах за 1 час и 14 минут. Далее Куртых встретится с Генри Сквайером (Германия, ATP 379).

ATP челленджер Братислава. Хард в помещении. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Петер Над (Словакия) – 6:2, 6:4

Алексей Крутых (Украина) – Матс Розенкранц (Германия) – 6:4, 6:4

Отметим, что другой украинский теннисист Илья Марченко также выиграл в первом раунде квалификации на этом турнире.