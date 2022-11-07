Назар ВОЛОШИН: «Рух поставил автобус. Нам было тяжело в атаке»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение «Руху»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Назар Волошин прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура УПЛ против львовского «Руха»:
– Назар, вроде бы игра «Кривбасса» давалась, но имеем что имеем. Что не получилось сегодня у команды, ведь досадно уступили?
– Нам все удавалось, забили такой нужный гол. Но, к сожалению, подсели после гола и пропустили дважды. У нас были еще моменты, чтобы не только сравнять счет, но и вырвать победу, но мы их не использовали.
– Почему команда остановилась после забитого гола?
– Даже не знаю, почему так произошло… Знаю только то, что после двух пропущенных мячей мы провели множество хороших атак, но безрезультатно. Соперник поставил «автобус» в собственной штрафной – это одна из причин, почему мы больше не забили. Нам было тяжело в атаке.
– Тем не менее, тебе удался отличный гол, который вы посвятили Семенову, который травмирован. Какие твои пожелания Дмитрию?
– Желаю, чтобы Дмитрий как можно скорее вернулся к нам, к тренировкам. Желаю, чтобы поскорее поправлялся. Он нам очень нужен. Сегодня в защите его очень не хватало.
Отметим, что матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу «Рух» – «Кривбасс» завершился со счетом 2:1 в пользу львовской команды.
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