Назар ВОЛОШИН: «Рух поставил автобус. Нам было тяжело в атаке»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Назар Волошин прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура УПЛ против львовского «Руха»:

– Назар, вроде бы игра «Кривбасса» давалась, но имеем что имеем. Что не получилось сегодня у команды, ведь досадно уступили?

– Нам все удавалось, забили такой нужный гол. Но, к сожалению, подсели после гола и пропустили дважды. У нас были еще моменты, чтобы не только сравнять счет, но и вырвать победу, но мы их не использовали.

– Почему команда остановилась после забитого гола?

– Даже не знаю, почему так произошло… Знаю только то, что после двух пропущенных мячей мы провели множество хороших атак, но безрезультатно. Соперник поставил «автобус» в собственной штрафной – это одна из причин, почему мы больше не забили. Нам было тяжело в атаке.

– Тем не менее, тебе удался отличный гол, который вы посвятили Семенову, который травмирован. Какие твои пожелания Дмитрию?

– Желаю, чтобы Дмитрий как можно скорее вернулся к нам, к тренировкам. Желаю, чтобы поскорее поправлялся. Он нам очень нужен. Сегодня в защите его очень не хватало.

Отметим, что матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу «Рух» – «Кривбасс» завершился со счетом 2:1 в пользу львовской команды.