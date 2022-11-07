Испания07 ноября 2022, 05:05 |
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Бетис – Севилья – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
07 ноября 2022, 05:05 |
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В матче 13-го тура испанской Примеры «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Гудель (Севилья).
49’
Борха Иглесиас (Бетис) получает красную карточку.
45’
Набиль Фекир (Бетис) получает красную карточку.
43’
ГОЛ ! Автогол забил Хесус Навас (Севилья).
38’
Гонсало Монтиель (Севилья) получает красную карточку.
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