Юрген КЛОПП: «Наконец-то я могу выдохнуть с облегчением»
Наставник «Ливерпуля» – о победе над «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.
«Сегодняшний результат очень ценен и важен, наконец-то я могу выдохнуть с облегчением. По-настоящему хороший первый тайм и тяжелая вторая половина.
Мы давно не выигрывали в гостях в АПЛ, поэтому не можем полагать, что такие победы происходят сами собой. Я сомневаюсь, что игру на выезде можно считать слабым местом «Ливерпуля», но, конечно, преимущество на домашнем поле очень важно для нас», - сказал Клопп.
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