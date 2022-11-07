Юрген КЛОПП: «Наконец-то я могу выдохнуть с облегчением»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Сегодняшний результат очень ценен и важен, наконец-то я могу выдохнуть с облегчением. По-настоящему хороший первый тайм и тяжелая вторая половина.

Мы давно не выигрывали в гостях в АПЛ, поэтому не можем полагать, что такие победы происходят сами собой. Я сомневаюсь, что игру на выезде можно считать слабым местом «Ливерпуля», но, конечно, преимущество на домашнем поле очень важно для нас», - сказал Клопп.