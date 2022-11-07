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  4. Франция. Итоги 14-го тура. Марсель минимально обыграл Лион
Франция
07 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 07 ноября 2022, 02:01
5
0

Франция. Итоги 14-го тура. Марсель минимально обыграл Лион

С 4 по 6 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Франции

07 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 07 ноября 2022, 02:01
5
0
Франция. Итоги 14-го тура. Марсель минимально обыграл Лион
ФК Лион

С 4 по 6 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Франции.

Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (38 очков), Ланс (33), Ренн (28), Марсель, Монако, Лорьян (по 27).

Лига 1. 14-й тур

  • Труа – Осер – 1:1
  • Аяччо – Страсбург – 4:2
  • Анже – Ланс – 1:2
  • Лорьян – ПСЖ – 1:2
  • Клермон – Монпелье – 1:1
  • Ницца – Брест – 1:0
  • Реймс – Нант – 1:0
  • Тулуза – Монако – 0:2
  • Лилль – Ренн – 1:1
  • Марсель – Лион – 1:0

Турнирная таблица

Аяччо – Страсбург – 4:2

Анже – Ланс – 1:2

Лорьян – ПСЖ – 1:2

Клермон – Монпелье – 1:1

Ницца – Брест – 1:0

Реймс – Нант – 1:0

Тулуза – Монако – 0:2

Лилль – Ренн – 1:1

Марсель – Лион – 1:0

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Источник Sport.ua
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