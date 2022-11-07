Франция07 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 07 ноября 2022, 02:01
5
0
Франция. Итоги 14-го тура. Марсель минимально обыграл Лион
С 4 по 6 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Франции
07 ноября 2022, 00:59 | Обновлено 07 ноября 2022, 02:01
5
0
С 4 по 6 ноября состоялись матчи 14-го тура чемпионата Франции.
Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (38 очков), Ланс (33), Ренн (28), Марсель, Монако, Лорьян (по 27).
Лига 1. 14-й тур
- Труа – Осер – 1:1
- Аяччо – Страсбург – 4:2
- Анже – Ланс – 1:2
- Лорьян – ПСЖ – 1:2
- Клермон – Монпелье – 1:1
- Ницца – Брест – 1:0
- Реймс – Нант – 1:0
- Тулуза – Монако – 0:2
- Лилль – Ренн – 1:1
- Марсель – Лион – 1:0
Турнирная таблица
Аяччо – Страсбург – 4:2
Анже – Ланс – 1:2
Лорьян – ПСЖ – 1:2
Клермон – Монпелье – 1:1
Ницца – Брест – 1:0
Реймс – Нант – 1:0
Тулуза – Монако – 0:2
Лилль – Ренн – 1:1
Марсель – Лион – 1:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 ноября 2022, 21:02 0
В 13-м туре Серии А состоялось римское дерби
Футбол | 06 ноября 2022, 11:36 25
Вингер «Шахтера» остается главной трансферной целью «Канониров»
Футбол | 06.11.2022, 19:45
Футбол | 06.11.2022, 18:16
Футбол | 06.11.2022, 07:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.11.2022, 04:39 6
06.11.2022, 15:10 2
05.11.2022, 12:52
06.11.2022, 10:20 11
06.11.2022, 13:40 7
06.11.2022, 16:02 2
Другие виды
05.11.2022, 19:01 4