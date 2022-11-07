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  4. Валерий БОНДАРЬ: «До победы над Реалом оставалось всего 20 секунд»
Лига чемпионов
07 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 07 ноября 2022, 00:48
107
0

Валерий БОНДАРЬ: «До победы над Реалом оставалось всего 20 секунд»

Защитник «Шахтера» оценил выступление донецкого клуба в Лиге чемпионов

07 ноября 2022, 00:23 | Обновлено 07 ноября 2022, 00:48
107
0
Валерий БОНДАРЬ: «До победы над Реалом оставалось всего 20 секунд»
ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь оценил выступление донецкого клуба в Лиге чемпионов:

«Могу оценить положительно, потому что вышли в евровесну. Задачу-минимум выполнили, которую мы хотели, которую от нас требовали. К сожалению, не удался последний матч, потому были немного расстроены. Ничего, сделаем выводы.

Самое большое разочарование было после «Реала», когда сыграли 1:1. Оставалось всего 20 секунд. Было очень неприятно. Я просто помню те эмоции, когда мы выигрывали у них дважды (в сезоне 2020/21). Тогда и уверенности прибавлялось. Ничего страшного. Это опыт, хоть и горький. Вся без исключения команда – это для меня герои Лиги чемпионов.

Кого бы хотели у соперники в плей-офф Лиги Европы? Сейчас скажу, что хотели одного, а выпадет совсем другой. Не хочется сейчас прогнозировать, будем смотреть в понедельник».

Потенциальные соперники «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы: ПСВ (Нидерланды), Ренн (Франция), Рома (Италия), Унион Берлин (Германия), Манчестер Юнайтед (Англия), Мидтьюлланд (Дания), Нант (Франция), Монако (Франция).

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Валерий Бондарь Шахтер - Реал Реал Мадрид
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Источник Футбол 24
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