ПЕТРЯК: «Теперь в Лиге Европы можем встретиться с Роналду или Моуриньо»

Хавбек «Шахтера» Иван Петряк оценил выступление донецкого клуба в Лиге чемпионов:

«После жеребьевки все решили, что мы финишируем на четвертом месте с нулем очков. Думаю, мы справились с задачей, очень хорошие матчи провели. Моментами чуть-чуть не повезло, моментами, наоборот, везло, но это футбол. Где-то не забили на последних секундах, где-то нам забили. Ничего страшного. В целом я оцениваю положительно выступления, ведь у нас есть еврокубковая весна.

Запомнился, честно говоря, каждый матч. «Лейпциг» на выезде обыграли 4:1, затем с «Реалом» дома 1:1, на последних секундах пропустили. На Селтик Парк была шикарная атмосфера. Трудно выделить какой-нибудь один матч.

Кто был главным героем «Шахтера» в этой Лиге чемпионов? Мишка Мудрик, конечно. Забивал решающие мячи, столь нужные всей команде. Брал на себя игру, тянул команду, помогал партнерам. Молодец! Но хотелось бы отметить всех. Хотя Миша и делал результат, но работали все – от голкипера до нападающих.

Соперники в Лиге Европы? Конечно, присматривались. «Шахтер» получил потенциальных соперников в плей-офф Лиги Европы – возможна встреча с Роналду или Моуринью. Трудно сказать. Конечно, хочется проходить как можно дальше. Лига Европы – это Лига Европы. Но бывает так, что сильных оппонентов можешь пройти, а более слабых – нет. Надо смотреть жеребьевку и потом работать».

Потенциальные соперники «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы: ПСВ (Нидерланды), Ренн (Франция), Рома (Италия), Унион Берлин (Германия), Манчестер Юнайтед (Англия), Мидтьюлланд (Дания), Нант (Франция), Монако (Франция).