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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 06 ноября 2022, 23:29
466
0

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Когда узнали соперников, думали, что наберем одно очко»

Защитник «Шахтера» оценил выступление донецкого клуба в Лиге чемпионов

06 ноября 2022, 23:05 | Обновлено 06 ноября 2022, 23:29
466
0
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Когда узнали соперников, думали, что наберем одно очко»
ФК Шахтер Донецк. Богдан Михайличенко

Защитник «Шахтера» Богдан Михайличенко оценил выступление донецкого клуба в Лиге чемпионов:

«Конечно, когда мы узнали группу, все думали, что наберем одно очко. Но «Шахтер» не обращал на это внимание и двигался от игры к игре, добывал очки. Мы не думали, где будем – просто играли. Так получилось, что даже была возможность выйти в Лигу чемпионов. Но в последней игре мы были слабее. Поэтому я считаю, что Лига Европы – это хороший результат.

Запомнились две игры с «Реалом», ведь не каждый день играешь с такими командами. Было очень приятно противостоять таким игрокам. Хотел бы сказать, что вся команда сражалась и соревновалась. Выделить кого-нибудь? Я бы выделил не одного, а нескольких, в частности, наших молодых футболистов, которые в таком возрасте вели команду за собой.

Кого бы хотели в соперники в плей-офф Лиги Европы? Еще ничего не думали, об этом не говорили. Сейчас у нас очень сложный график, поэтому главное – восстанавливаться и готовиться к следующему матчу. Жеребьевка 7 ноября. Конечно, хотелось бы такую ​​команду, с которой мы смогли бы сыграть и пройти дальше».

Потенциальные соперники «Шахтера» в 1/16 финала Лиги Европы: ПСВ (Нидерланды), Ренн (Франция), Рома (Италия), Унион Берлин (Германия), Манчестер Юнайтед (Англия), Мидтьюлланд (Дания), Нант (Франция), Монако (Франция).

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Источник Футбол 24
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