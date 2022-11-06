Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/2023 состоится в понедельник, 7 ноября, и начнется в 13:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: победители групп основного раунда и команды, которые заняли вторые места в квартетах. Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест – несеяными.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки, за которой можно следить здесь.