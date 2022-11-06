Лига чемпионов06 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 06 ноября 2022, 22:32
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Текстовая трансляция
7 ноября в Ньоне состоится жеребьевка первого этапа плей-офф ЛЧ
06 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 06 ноября 2022, 22:32
837
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2022/2023 состоится в понедельник, 7 ноября, и начнется в 13:00 по Киеву.
В жеребьевке примут участие 16 клубов: победители групп основного раунда и команды, которые заняли вторые места в квартетах. Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест – несеяными.
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Наш сайт проведет текстовую трансляцию процедуры жеребьевки, за которой можно следить здесь.
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