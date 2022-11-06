Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Жеребьевка пар 1/8 финала состоится в штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне в понедельник, 7 ноября, начало – в 13:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 16 клубов: победители групп основного раунда и команды, которые заняли вторые места в квартетах. Победители групп будут сеяными, обладатели вторых мест – несеяными.

Победители групп (сеяные)

«Бавария» Германия

«Бенфика» Португалия

«Манчестер Сити» Англия

«Наполи» Италия

«Порту» Португалия

«Реал» Мадрид, Испания

«Тоттенхэм» Англия

«Челси» Англия

Обладатели вторых мест (несеяные)

«Айнтрахт» Франкфурт, Германия

«Боруссия» Дортмунд, Германия

«Брюгге» Бельгия

«Интер» Милан, Италия

«Милан» Италия

«РБ Лейпциг» Германия

«Ливерпуль» Англия

«ПСЖ» Франция

Представители одной национальной ассоциации в 1/8 финала Лиги чемпионов встретиться не могут. Кроме этого команды, которые встречались на групповом этапе, также не могут сыграть друг против друга на этой стадии.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные клубы ответные игры проведут дома.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта. Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Следует помнить, что правило так называемого выездного гола отменено. Поэтому, если по окончании основного времени ответного матча счет по сумме двух встреч равный, то будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, то для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

Решающий матч Лиги чемпионов-2022/23 состоится 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Видеотрансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 7 ноября в 13:00 по Киеву на официальном сайте УЕФА.