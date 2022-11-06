Роман ГРИГОРЧУК: «Разные пенальти ставили в наши ворота»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук ответил на вопрос по поводу двух пенальти в ворота его команды в матче 11-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (0:3).

«Что касается пенальти – разные пенальти ставили в наши ворота. Сегодня второй пенальти – это не то, чтобы ошибка, это какое-то решение защитника, которого должно не быть в принципе. Такие пенальти в свои ворота мы не должны получать никогда, потому что это было абсолютно неправильным решением защитника.

Другой пенальти? Ну, бывает по-разному. А вот мы не бьем пенальти. У нас были матчи, когда нам три пенальти не дали – в игре с «Металлистом». В наши ворота поставили, а в те ворота не поставили. Но уже все прошло. Это сейчас никому уже не интересно. Интересно только взять очки».

Очень спорным получился первый пенальти, который реализовал Цыганков.