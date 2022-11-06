На светлую сторону. Ливерпуль прервал одну из черных полос этого сезона

В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в Лондоне добился победы над «Тоттенхэмом» – 2:1. Это первый выигрыш команды Юргена Клоппа в нынешнем чемпионате Англии на выезде.

Ранее «красные» провели в гостях в АПЛ-2022/2023 пять матчей и потерпели в них три поражения, дважды сыграв вничью.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» после выигрыша у «Тоттенхэма» поднялся на 8 место, имея 19 очков. В таблице же достижений на выезде команда Клоппа занимает 13 позицию. У нее 5 гостевых очков из 18 возможных.

Турнирная таблица АПЛ-2022/2023 по выездным матчам