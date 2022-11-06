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Англия
06 ноября 2022, 21:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:40
238
0

На светлую сторону. Ливерпуль прервал одну из черных полос этого сезона

Мерсисайдцы обыграли «Тоттенхэм»

06 ноября 2022, 21:24 | Обновлено 06 ноября 2022, 21:40
238
0
На светлую сторону. Ливерпуль прервал одну из черных полос этого сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» в Лондоне добился победы над «Тоттенхэмом» – 2:1. Это первый выигрыш команды Юргена Клоппа в нынешнем чемпионате Англии на выезде.

Ранее «красные» провели в гостях в АПЛ-2022/2023 пять матчей и потерпели в них три поражения, дважды сыграв вничью.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» после выигрыша у «Тоттенхэма» поднялся на 8 место, имея 19 очков. В таблице же достижений на выезде команда Клоппа занимает 13 позицию. У нее 5 гостевых очков из 18 возможных.

Турнирная таблица АПЛ-2022/2023 по выездным матчам

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Источник Sport.ua
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