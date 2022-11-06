Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с воскресенья на понедельник состоятся матчи полуфинала Итогового турнира WTA.

Вторыми на корт в одиночном разряде выйдут Ига Свёнтек и Арина Соболенко. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли пять раз, полька проиграла всего одну встречу.

Победительница матча в финале сыграет против Марии Саккари или Каролин Гарсии.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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