Зинченко и Ко на чемпионском графике. Арсеналу удался старт сезона в АПЛ

В воскресенье, 6 ноября, лондонский «Арсенал» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги обыграл в гостях «Челси» со счетом 1:0. Эта победа позволила подопечным Микеля Артеты набрать 34 очка после 13 первых матчей сезона.

Украинский защитник Александр Зинченко и Ко выдали свой лучший старт в истории АПЛ.

Сообщается, что все клубы, которые ранее набирали 34 очка после 13 туров, в итоге становились чемпионами Англии. Одно исключение имело место в сезоне-1995/1996, когда «Ньюкасл» финишировал на второй позиции.