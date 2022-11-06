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Англия
06 ноября 2022, 19:27 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:42
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0

Зинченко и Ко на чемпионском графике. Арсеналу удался старт сезона в АПЛ

«Канониры» сделали отличный стартовый задел

06 ноября 2022, 19:27 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:42
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0
Зинченко и Ко на чемпионском графике. Арсеналу удался старт сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября, лондонский «Арсенал» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги обыграл в гостях «Челси» со счетом 1:0. Эта победа позволила подопечным Микеля Артеты набрать 34 очка после 13 первых матчей сезона.

Украинский защитник Александр Зинченко и Ко выдали свой лучший старт в истории АПЛ.

Сообщается, что все клубы, которые ранее набирали 34 очка после 13 туров, в итоге становились чемпионами Англии. Одно исключение имело место в сезоне-1995/1996, когда «Ньюкасл» финишировал на второй позиции.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко
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Источник Opta
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