ВАНАТ: «Я очень хотел забить гол именно здесь, в Одессе, и это удалось»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, автор третьего гола бело-синих в матче с «Черноморцем», поделился впечатлениями от игры 11-го тура УПЛ в Одессе (3:0).

– Ожидал такой игры от соперников?

– Ожидал, что они так будут играть. Неплохая команда, но мы хорошо разобрали их игру и закономерно победили.

– Мирча Луческу охарактеризовал «Черноморец» как команду играющую, думающую, удивляясь, что они набрали так мало очков. Соперник создал вам проблемы на поле?

– Да, «Черноморец» создавал для нас сегодня проблемы. Неплохая команда, я очень рад, что мы сегодня сумели достаточно уверенно победить.

– В прошлом сезоне ты выступал за «Черноморец», в Одессе ты адаптировался ко взрослому футболу. Какие у тебя воспоминания об этом периоде?

– Тогда на нас, арендованных динамовцев и тренера Юрия Мороза, выливалось много критики – мол, это мы тянули команду на дно. Но, учитывая выступление одесситов в нынешнем сезоне, проблема все же была не в нас.

– Ты сегодня провел на поле полный матч и сумел отличиться аж на шестой компенсированной минуте. Этот гол – награда за старания?

– Да, я очень хотел забить гол именно здесь, в Одессе, и это мне удалось. Не важно, на первой минуте или на последней компенсированной – всегда нужно играть до конца.

– Команда возвращается домой, в Киев. Это воодушевляет, прибавляет моральных сил?

– Конечно. Возможно, у меня, как молодого игрока, не такие эмоции, как у старших партнеров, у которых есть семьи, дети. Считаю, что для них после столь длительной разлуки важно быть рядом со своими родными. Но, в любом случае, приятно возвращаться домой.