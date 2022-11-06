Каролин Гарсия – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала Итогового турнира WTA
6 ноября стартуют матчи плей-офф Итогового турнира WTA.
Первыми на корт в одиночном разряде выйдут Мария Саккари и Каролин Гарсия. Время начала матча – 23:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки играли два раза, выигрывала только француженка.
Победительница матча в финале сыграет против Иги Свёнтек или Арины Соболенко.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
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