Каролин Гарсия – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября стартуют матчи плей-офф Итогового турнира WTA.

Первыми на корт в одиночном разряде выйдут Мария Саккари и Каролин Гарсия. Время начала матча – 23:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли два раза, выигрывала только француженка.

Победительница матча в финале сыграет против Иги Свёнтек или Арины Соболенко.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.