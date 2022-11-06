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WTA
06 ноября 2022, 18:12 | Обновлено 06 ноября 2022, 18:22
83
0

Каролин Гарсия – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала Итогового турнира WTA

06 ноября 2022, 18:12 | Обновлено 06 ноября 2022, 18:22
83
0
Каролин Гарсия – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

6 ноября стартуют матчи плей-офф Итогового турнира WTA.

Первыми на корт в одиночном разряде выйдут Мария Саккари и Каролин Гарсия. Время начала матча – 23:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли два раза, выигрывала только француженка.

Победительница матча в финале сыграет против Иги Свёнтек или Арины Соболенко.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Каролин Гарсия Мария Саккари Итоговый турнир WTA смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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