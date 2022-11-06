Владимир ШАРАН: «Мы понимали, против кого играем»

Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Миная» Владимира Шарана после поражения от «Днепра-1» (1:3).

– Мы понимали, против кого играем. Команда действительно заслуживает занимать первое место в чемпионате по игре, организации, футболистам. Но считаю, что 65 минут мы играли достаточно неплохо и организованно. Да, у соперника были моменты, но мы тоже в некоторых эпизодах могли открывать счет. В целом, я доволен, но досадные ошибки… Они и будут, за неимением мастерства. К примеру, когда могли второй мяч забить. Но это молодые пацаны. Я благодарен нашим ребятам, что они играют как могут. Многих раньше вообще не было в Премьер-лиге. Будем двигаться дальше и надеяться, что будем набирать очки с командами одинакового уровня.

– Психологически такое поражение тяжело для молодых ребят?

– Трудное, конечно. Для старших ребят тоже. Они сейчас удручены в раздевалке. Говорят, что не нужно было бежать в атаку. Ну а как не бежать в контратаку. Мы должны были лучше использовать свои контратаки. А так, команда «Днепр-1» – действительно хорошая команда, – сказал Шаран.

После игры «Минай» находится на двенадцатом месте в турнирной таблице УПЛ.