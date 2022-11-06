Леонид КУЧУК: «Это была игра за шесть очков»

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук поделился мнением о матче 11 тура против криворожского «Кривбасса» (2:1) на пресс-конференции.

– Хочу поблагодарить свою команду. Для нас это был очень трудный матч. Тем более, часть наших футболистов в эту среду выступала за «Рух» U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Поэтому было очень тяжело, были проблемы с составом. Хочу поблагодарить Марка Сапугу, ведь он был сегодня настоящим капитаном. Хочу также поблагодарить Альваренгу, который восемь месяцев пропустил из-за тяжелой травмы. И после такой травмы провел очень хороший матч.

Хочу поблагодарить команду за то, что, пропустив быстрый гол во втором тайме, сразу подняли темп, прижали соперника к воротам. И сумели его дожать. После удаления нужно было удержать победный счет. Матч был сегодня «за шесть очков».

– Сапуга сегодня был капитаном. Это разовая акция или он будет капитаном и в последующих матчах?

– Хороший вопрос. Ребята в раздевалке перед игрой собрались и сказали: «Марко, сегодня ты выводишь команду на поле, сегодня ты капитан». Они решили так. Инициатором этого решения был, кстати, Панькив. Это очень хорошо, когда команда сама принимает важные решения. И сегодня 19-летний парень был капитаном, это помогло нам выиграть. К сожалению, конечно, он заработал удаление, но это футбол, – сказал Кучук.

После игры львовяне находятся на десятом месте в турнирной таблице.