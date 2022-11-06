Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леонид КУЧУК: «Это была игра за шесть очков»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 19:45 |
628
0

Леонид КУЧУК: «Это была игра за шесть очков»

Тренер «Руха» – о выигранном матче с «Кривбассом»

06 ноября 2022, 19:45 |
628
0
Леонид КУЧУК: «Это была игра за шесть очков»
ФК Рух

Главный тренер львовского «Руха» Леонид Кучук поделился мнением о матче 11 тура против криворожского «Кривбасса» (2:1) на пресс-конференции.

– Хочу поблагодарить свою команду. Для нас это был очень трудный матч. Тем более, часть наших футболистов в эту среду выступала за «Рух» U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Поэтому было очень тяжело, были проблемы с составом. Хочу поблагодарить Марка Сапугу, ведь он был сегодня настоящим капитаном. Хочу также поблагодарить Альваренгу, который восемь месяцев пропустил из-за тяжелой травмы. И после такой травмы провел очень хороший матч.

Хочу поблагодарить команду за то, что, пропустив быстрый гол во втором тайме, сразу подняли темп, прижали соперника к воротам. И сумели его дожать. После удаления нужно было удержать победный счет. Матч был сегодня «за шесть очков».

– Сапуга сегодня был капитаном. Это разовая акция или он будет капитаном и в последующих матчах?

– Хороший вопрос. Ребята в раздевалке перед игрой собрались и сказали: «Марко, сегодня ты выводишь команду на поле, сегодня ты капитан». Они решили так. Инициатором этого решения был, кстати, Панькив. Это очень хорошо, когда команда сама принимает важные решения. И сегодня 19-летний парень был капитаном, это помогло нам выиграть. К сожалению, конечно, он заработал удаление, но это футбол, – сказал Кучук.

После игры львовяне находятся на десятом месте в турнирной таблице.

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Топ-3: Днепр-1, Шахтер, Заря. Поднимается и Динамо
Юрий ВЕРНИДУБ: «Главная задача – не отпускать своих конкурентов»
ВАНАТ: «Я очень хотел забить гол именно здесь, в Одессе, и это удалось»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс пресс-конференция Леонид Кучук
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Бокс | 06 ноября 2022, 16:02 2
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов
Рамирес так и не добрался до рекорда Флойда. Проиграл Биволу без шансов

И вообще ничего не сделал для победы

Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Теннис | 06 ноября 2022, 05:45 2
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Кудерметова и Мертенс помогли украинско-латвийскому дуэту

Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Футбол | 06.11.2022, 10:20
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому
Футбол | 06.11.2022, 21:02
Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому
Бело-голубое дерби делла Капитале. Лацио обыграл Рому
Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем
Футбол | 06.11.2022, 14:53
Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем
Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 16
Футбол
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 6
Футбол
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
06.11.2022, 13:40 7
Футбол
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
06.11.2022, 02:10
Теннис
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
06.11.2022, 15:10 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности