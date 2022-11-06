Михаил МУДРИК: «Не боюсь брать на себя ответственность и знаю, чего хочу»
Вингер «Шахтера» - о своем становлении как футболист
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик в интервью УЕФА рассказал о своем становлении как футболиста:
«Все началось в Краснограде. Я попросил родителей, чтобы отвели меня на футбольную секцию. На первых тренировках тренер на меня очень сильно кричал, после чего я сказал, что больше не хочу играть и я ушел.
Спустя какое-то время я начал играть в футбол с друзьями во дворе, но через год я вернулся в футбольную школу и понял, что не могу без футбола и хочу заниматься, как можно больше
Все это помогло мне вырасти в футболиста, который не боится брать ответственность на себя и который знает, чего он хочет».
Ранее стало известно, за сколько «Шахтер» готов продать Мудрика.
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