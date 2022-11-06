Михаил МУДРИК: «Не боюсь брать на себя ответственность и знаю, чего хочу»

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик в интервью УЕФА рассказал о своем становлении как футболиста:

«Все началось в Краснограде. Я попросил родителей, чтобы отвели меня на футбольную секцию. На первых тренировках тренер на меня очень сильно кричал, после чего я сказал, что больше не хочу играть и я ушел.

Спустя какое-то время я начал играть в футбол с друзьями во дворе, но через год я вернулся в футбольную школу и понял, что не могу без футбола и хочу заниматься, как можно больше

Все это помогло мне вырасти в футболиста, который не боится брать ответственность на себя и который знает, чего он хочет».

Ранее стало известно, за сколько «Шахтер» готов продать Мудрика.