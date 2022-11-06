Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Не боюсь брать на себя ответственность и знаю, чего хочу»
Лига чемпионов
06 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:11
509
0

Михаил МУДРИК: «Не боюсь брать на себя ответственность и знаю, чего хочу»

Вингер «Шахтера» - о своем становлении как футболист

06 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:11
509
0
Михаил МУДРИК: «Не боюсь брать на себя ответственность и знаю, чего хочу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик в интервью УЕФА рассказал о своем становлении как футболиста:

«Все началось в Краснограде. Я попросил родителей, чтобы отвели меня на футбольную секцию. На первых тренировках тренер на меня очень сильно кричал, после чего я сказал, что больше не хочу играть и я ушел.

Спустя какое-то время я начал играть в футбол с друзьями во дворе, но через год я вернулся в футбольную школу и понял, что не могу без футбола и хочу заниматься, как можно больше

Все это помогло мне вырасти в футболиста, который не боится брать ответственность на себя и который знает, чего он хочет».

Ранее стало известно, за сколько «Шахтер» готов продать Мудрика.

По теме:
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Я не в лучшей форме, получаю мало времени»
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Иван ПЕТРЯК: «Мудрик делал результат в ЛЧ, но работали все»
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
Футбол | 06 ноября 2022, 00:24 5
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике

Жерар завершил блистательную карьеру в 35 лет

Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем
Футбол | 06 ноября 2022, 14:53 8
Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем
Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем

Несмотря на кадровую ситуацию, днепровская команда держит чемпионский темп

Черноморец – Динамо. Бущан – на скамейке запасных
Футбол | 06.11.2022, 14:05
Черноморец – Динамо. Бущан – на скамейке запасных
Черноморец – Динамо. Бущан – на скамейке запасных
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Футбол | 06.11.2022, 07:25
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Футбол | 06.11.2022, 10:20
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
06.11.2022, 05:45 2
Теннис
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
05.11.2022, 12:52
Футбол
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 16
Футбол
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
04.11.2022, 23:28
Бокс
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
05.11.2022, 10:59 10
Футбол
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности