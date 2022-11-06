Зинченко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Челси

Сегодня «Арсенал» в 15-м туре АПЛ на выезде обыграл «Челси» – 1:0. Украинский защитник «Канониров» Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле 78 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Зинченко, для которого из-за травмы это был первый матч с 1 октября, получил за матч от статистического портала WhoScored довольно посредственную оценку – 6,9. Из игроков основы «Арсенала» более низкий балл получили только вратарь Аарон Рамсдэйл, хавбек Мартин Эдегор и вингер Габриэл Мартинелли.