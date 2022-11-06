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  4. Зинченко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Челси
Англия
06 ноября 2022, 16:54 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:43
1586
6

Зинченко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Челси

Хавбек «Арсенала» провел на поле 78 минут

06 ноября 2022, 16:54 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:43
1586
6
Зинченко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Арсенал» в 15-м туре АПЛ на выезде обыграл «Челси» – 1:0. Украинский защитник «Канониров» Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле 78 минут, после чего был заменен на Кирана Тирни.

Зинченко, для которого из-за травмы это был первый матч с 1 октября, получил за матч от статистического портала WhoScored довольно посредственную оценку – 6,9. Из игроков основы «Арсенала» более низкий балл получили только вратарь Аарон Рамсдэйл, хавбек Мартин Эдегор и вингер Габриэл Мартинелли.

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Источник WhoScored.com
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Комментарии 6
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Не дуже справедлива оцінка. Наприклад інші статистичні портали оцінили його як одного з найкращих гравців матчу (четвертий- п'ятий по оцінкам). + Я теж дивився матч, і можу сказати що він просто з'їв Стерлінга, практично не помилявся, вигравав багато єдиноборств, міг навіть асист дати якби Сака був трохи точніший
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Dreifus
Непонятно одно. Зачем Зинченко уходил из МС если все равно защитника играет?
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