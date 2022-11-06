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  4. Месси не отреагировал на завершение карьеры Пике. У них конфликт
Испания
06 ноября 2022, 15:08 |
241
0

Месси не отреагировал на завершение карьеры Пике. У них конфликт

Защитник «Барселоны» вчера провел прощальный матч

06 ноября 2022, 15:08 |
241
0
Месси не отреагировал на завершение карьеры Пике. У них конфликт
Getty Images/Global Images Ukraine. Пике и Месси

Вчера легендарный защитник «Барселоны» Жерар Пике провел свой последний матч в карьере. Многие заметили, что ни слова о завершении карьеры Пике – ни в СМИ, ни соцсетях – не сказал его многолетний партнер по «Барселоне» Лионель Месси.

По информации испанской прессы, это не случайно. У футболистов конфликт. Месси считает, что именно из-за Пике ему пришлось покинуть «Барселону» летом 2021 года.

Пике тогда отказался пойти на понижение зарплаты, и из-за требований финансового фейр-плей «Барселона» не смогла продлить контракт с Месси. Также, по слухам, Пике сам советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси.

Пике и Месси вместе выступали за «Барселону» в 2008 – 2021 годах.

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Жерар Пике Лионель Месси Барселона
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Источник El Nacional
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