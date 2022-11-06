Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:06
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Черноморец – Динамо. Бущан – на скамейке запасных
Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ
06 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:06
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Сегодня, 6 ноября «Черноморец» в матче 11-го тура УПЛ примет «Динамо». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Черноморец»: Непогодов, Кузик, Манджрекар, Селин, Путря, Кравченко, Политило, Брагару, Бобко, Белый, Гладкий
«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Цыганков, Караваев, Лонвейк, Забарный, Буяльский, Кендзера
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.
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