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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:06
1763
1

Черноморец – Динамо. Бущан – на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура УПЛ

06 ноября 2022, 14:05 | Обновлено 06 ноября 2022, 14:06
1763
1
Черноморец – Динамо. Бущан – на скамейке запасных
ФК Динамо Киев

Сегодня, 6 ноября «Черноморец» в матче 11-го тура УПЛ примет «Динамо». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Черноморец»: Непогодов, Кузик, Манджрекар, Селин, Путря, Кравченко, Политило, Брагару, Бобко, Белый, Гладкий

«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Цыганков, Караваев, Лонвейк, Забарный, Буяльский, Кендзера

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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Andrey
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