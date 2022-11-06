Черноморец – Динамо. Бущан – на скамейке запасных

Сегодня, 6 ноября «Черноморец» в матче 11-го тура УПЛ примет «Динамо». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Черноморец»: Непогодов, Кузик, Манджрекар, Селин, Путря, Кравченко, Политило, Брагару, Бобко, Белый, Гладкий

«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Кабаев, Ванат, Цыганков, Караваев, Лонвейк, Забарный, Буяльский, Кендзера

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.