Звездный бразильский хавбек объявил о завершении карьеры

Звездный бразильский полузащитник Диего объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Хавбек «Фламенго» принял такое решение после победы в Копа Либертадорес.

На протяжении своей карьеры Диего выступал за «Сантос», «Порту», «Вердер», «Ювентус», «Вольфсбург», «Атлетико» Мадрид, «Фенербахче» и «Фламенго». В период с 2003 по 2017 годы провел 34 матча и забил 4 гола за сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне на счету Диего 2 гола в 34 матчах за «Фламенго» во всех турнирах.