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Бразилия
06 ноября 2022, 14:03 |
1028
0

Звездный бразильский хавбек объявил о завершении карьеры

Диего повесил бутсы на гвоздь в 37 лет

06 ноября 2022, 14:03 |
1028
0
Звездный бразильский хавбек объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего

Звездный бразильский полузащитник Диего объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Хавбек «Фламенго» принял такое решение после победы в Копа Либертадорес.

На протяжении своей карьеры Диего выступал за «Сантос», «Порту», «Вердер», «Ювентус», «Вольфсбург», «Атлетико» Мадрид, «Фенербахче» и «Фламенго». В период с 2003 по 2017 годы провел 34 матча и забил 4 гола за сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне на счету Диего 2 гола в 34 матчах за «Фламенго» во всех турнирах.

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Диего Фламенго завершение карьеры
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