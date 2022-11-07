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Чемпионат Украины
Кремень-2
07.11.2022 14:00 - : -
Васт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 ноября 2022, 01:42 | Обновлено 07 ноября 2022, 03:02
13
0

Кремень-2 – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 7 ноября в 14:00

07 ноября 2022, 01:42 | Обновлено 07 ноября 2022, 03:02
13
0
Кремень-2 – Васт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В понедельник, 7 ноября, состоится матч 10-го тура Второй лиги Украины, в котором «Кремень-2» примет николаевский «Васт». Начало в 14:00.

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Источник Sport.ua
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