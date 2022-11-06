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Испания
06 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 13:02
544
0

Жерар ПИКЕ: «Я снял груз со своих плеч»

Защитник «Барселоны» - о завершении карьеры

06 ноября 2022, 13:01 | Обновлено 06 ноября 2022, 13:02
544
0
Жерар ПИКЕ: «Я снял груз со своих плеч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями от прощального матча в карьере:

«Я провел здесь много лет, отыграл много матчей. То, что остается у тебя после них, – это опыт и дружба.

Я не мечтал о завершении карьеры. Я никогда не думал об уходе. Ты всегда размышляешь: «А не отыграть ли еще год?» Ты не думаешь о завершении карьеры. Но иногда ситуация складывается таким образом, что принять решение необходимо. Эти полгода были очень сложными. Теперь я почувствовал освобождение.

Я заберу эти незабываемые ощущения с собой. Жизнь продолжается, начинается новый этап, впереди много всего. Теперь наступает время человека, который любит тысячу разных вещей. Но сначала я поеду в отпуск.

Когда покидал поле, я думал, что это все. Я снял груз со своих плеч – последние месяцы были непростыми. Я старался делать все возможное, соревновался и играл. Бывают дни, которые чуть лучше или чуть хуже, случаются успехи и ошибки. Я отдавал все. Это заставило меня испытать гордость».

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Жерар Пике Барселона завершение карьеры
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Источник El Mundo Deportivo
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