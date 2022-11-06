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06 ноября 2022, 10:50 |
664
2

Марьян ШВЕД: «Не думаю, что Леннон хорошо тренировал Селтик»

Вингер «Шахтера» высказался о своем экс-наставнике

06 ноября 2022, 10:50 |
664
2
Марьян ШВЕД: «Не думаю, что Леннон хорошо тренировал Селтик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед

Полузащитник «Шахтера» Марьян Швед, который вернулся в Украину летом нынешнего года, вспомнил о попытках закрепиться в шотландском «Селтике», где ему пришлось поработать с двумя специалистами – Бренданом Роджерсом и Нилом Ленноном.

«Может быть, Брендан уже знал, что уходит в «Лестер», и поэтому сказал это [про миллион вингеров в команде], но Роджерс никогда не говорил мне, что не собирается использовать меня. Думаю, у меня было две недели тренировок с Роджерсом, и все. После этого пришел Леннон, но, на мой взгляд, он не сделал для нас ничего хорошего, потому что первый сезон команда хорошо играла по методике Роджерса».

«Второй сезон показал навыки Леннона как тренера. Мы проиграли «Клужу» в квалификации Лиги чемпионов, и, конечно, за результаты отвечает тренер. Я не думаю, что он хорошо нас тренировал. Он был на тренировке каждый день, но не контролировал процесс. Смотрите, команда все равно играла хорошо. А я? Я не играл, и это моя проблема. Это не проблема тренера», - заявил Швед.

Напомним, что Нил Леннон в бытность тренером «Селтика» много раз положительно отзывался о способностях Шведа, но не находил для украинца места на поле.

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Марьян Швед Селтик Нил Леннон Брендан Роджерс Шахтер Донецк чемпионат Шотландии по футболу Шотландский Премьершип
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Источник Glasgow Live
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Комментарии 2
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Александр Чернов
Ну и что .Шевченко приезжал в сборную.раз в пару месяцев .Тренировали игроков помощники итальянцы а многие помощники просто в онлайне рассказывали тактику и сидели в Италии а получали теже зарплаты 
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0
Veter
Настоящий Леннон играл за Битлз
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-1
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