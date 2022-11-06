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  4. Форварда клуба АПЛ подозревают в ставках на футбольные матчи
Англия
06 ноября 2022, 08:45 |
318
0

Форварда клуба АПЛ подозревают в ставках на футбольные матчи

Футбольная ассоциация Англии в течение семи месяцев расследует дело Айвена Тоуни

06 ноября 2022, 08:45 |
318
0
Форварда клуба АПЛ подозревают в ставках на футбольные матчи
Instagram. Айван Тоуни

Футбольная ассоциация Англии в течение семи месяцев расследует дело о возможном нарушении закона нападающим «Брентфорда» и национальной сборной Айвана Тоуни.

Айван подозревается в ставках на футбольные матчи, когда он выступал в низших лигах до перехода в «Брентфорд». Сообщается, что сейчас нет доказательств, что Тоуни мог ставить на проигрыши собственной команды.

Официально обвинения игроку не выдвигались, следователи пока не смогли прийти к конкретному выводу.

К слову, руководство «Брентфорда» отказалось комментировать ситуацию.

Отметим, что 15 октября Айван Тоуни отметился дублем в ворота «Брайтона» в матче 11-го тура АПЛ.

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Источник Daily Mail
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