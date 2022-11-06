Форварда клуба АПЛ подозревают в ставках на футбольные матчи
Футбольная ассоциация Англии в течение семи месяцев расследует дело Айвена Тоуни
Футбольная ассоциация Англии в течение семи месяцев расследует дело о возможном нарушении закона нападающим «Брентфорда» и национальной сборной Айвана Тоуни.
Айван подозревается в ставках на футбольные матчи, когда он выступал в низших лигах до перехода в «Брентфорд». Сообщается, что сейчас нет доказательств, что Тоуни мог ставить на проигрыши собственной команды.
Официально обвинения игроку не выдвигались, следователи пока не смогли прийти к конкретному выводу.
К слову, руководство «Брентфорда» отказалось комментировать ситуацию.
Отметим, что 15 октября Айван Тоуни отметился дублем в ворота «Брайтона» в матче 11-го тура АПЛ.
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