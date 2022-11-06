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Чемпионат Италии
Милан
05.11.2022, FT 2 : 1
Специя
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Италия
06 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 04:59
135
0

Милан – Специя – 2:1. Гол и красная Жиру на последних минутах. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А

06 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 04:59
135
0
Милан – Специя – 2:1. Гол и красная Жиру на последних минутах. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу между «Миланом» и «Специей». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Италии по футболу. 13-й тур

Серия А. 5 ноября

«Милан» – «Специя» – 2:1

Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 – Мальдини, 59

Удаление: Жиру, 90

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Эрнандес, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Мальдини, 59 мин.

ГОЛ! 2:1 Жиру, 89 мин.

События матча

90’
Оливье Жиру (Милан) получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Специя).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
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Милан Специя Милан - Специя чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Оливье Жиру
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Источник Sport.ua
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