5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу между «Миланом» и «Специей». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Чемпионат Италии по футболу. 13-й тур

Серия А. 5 ноября

«Милан» – «Специя» – 2:1

Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 – Мальдини, 59

Удаление: Жиру, 90

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Эрнандес, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Мальдини, 59 мин.

ГОЛ! 2:1 Жиру, 89 мин.