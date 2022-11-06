Италия06 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 04:59
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Милан – Специя – 2:1. Гол и красная Жиру на последних минутах. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А
06 ноября 2022, 04:45 | Обновлено 06 ноября 2022, 04:59
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5 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу между «Миланом» и «Специей». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Чемпионат Италии по футболу. 13-й тур
Серия А. 5 ноября
«Милан» – «Специя» – 2:1
Голы: Эрнандес, 21, Жиру, 89 – Мальдини, 59
Удаление: Жиру, 90
Смотрите видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Эрнандес, 21 мин.
ГОЛ! 1:1 Мальдини, 59 мин.
ГОЛ! 2:1 Жиру, 89 мин.
События матча
90’
Оливье Жиру (Милан) получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Специя).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
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