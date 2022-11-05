Сын Мальдини забил Милану, Жиру спас победу на Сан-Сиро
«Эмполи» обыграл «Сассуоло», а «Салернитана» и «Кремонезе» сыграли вничью
Состоялись еще три матча 13-го тура Серии А.
«Милан» в домашних стенах не сумел переиграл «Специю». За «орлят» отличился 21-летний Даниэль Мальдини – сын знаменитого защитника «Милана» Паоло Мальдини. Даниэль играет в «Специи» на правах аренды, хотя права на него принадлежат россонери.
Еще в двух матчах «Эмполи» обыграл «Сассуоло», а «Салернитана» и «Кремонезе» поделили очки.
Также сегодня «Аталанта» проиграла «Наполи».
Чемпионат Италии. 13-й тур
«Милан» – «Специя» – 2:1
Голы: Эрнандес (21), Жиру (89) – Мальдини (59)
«Салернитана» – «Кремонезе» – 2:2
Голы: Пентек (3), Кулибали (38) – Окереке (12), Чиофани (89).
«Эмполи» – «Сассуоло» – 1:0
Гол: Бальданци (64).
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