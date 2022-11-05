Сын Мальдини забил Милану, Жиру спас победу на Сан-Сиро

Состоялись еще три матча 13-го тура Серии А.

«Милан» в домашних стенах не сумел переиграл «Специю». За «орлят» отличился 21-летний Даниэль Мальдини – сын знаменитого защитника «Милана» Паоло Мальдини. Даниэль играет в «Специи» на правах аренды, хотя права на него принадлежат россонери.

Еще в двух матчах «Эмполи» обыграл «Сассуоло», а «Салернитана» и «Кремонезе» поделили очки.

Также сегодня «Аталанта» проиграла «Наполи».

Чемпионат Италии. 13-й тур

«Милан» – «Специя» – 2:1

Голы: Эрнандес (21), Жиру (89) – Мальдини (59)

«Салернитана» – «Кремонезе» – 2:2

Голы: Пентек (3), Кулибали (38) – Окереке (12), Чиофани (89).

«Эмполи» – «Сассуоло» – 1:0

Гол: Бальданци (64).

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