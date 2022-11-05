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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 23:39 |
19
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс

Поединок состоится во Львове

05 ноября 2022, 23:39 |
19
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кривбасс
ФК Рух

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч одиннадцатого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Рух» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Кривбасс».

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Источник Sport.ua
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