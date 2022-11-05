Шахтер сделал 200-й дубль в чемпионатах Украины
Автором юбилейного дуплета стал Даниил Сикан
Дубль Даниила Сикана в матче с «Ингульцом» (3:0) стал 200-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины. 126 раз оранжево-черные «выстреливали дуплетом» дома и 74 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 52 футболиста горняков, оформивших дубли в ворота 35 команд элитного дивизиона.
Чаще всего игроки «Шахтера» забивали по два мяча за матч «Мариуполю» – 18 раз, «Заре» – 16, запорожскому «Металлургу» – 14, «Карпатам» – 11, «Волыни», «Ворскле» и «Черноморцу» – по 10. Список лучших дуплетистов клуба возглавляют Алекс Тейшейра – 16 дублей, Луис Адриану – 15, Андрей Воробей – 11, Сергей Ателькин, Алексей Белик и Брандау – по 10.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные дубли «Шахтера» в чемпионатах Украины
|
Дубль
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
18.03.1992
|
Сергей РЕБРОВ
|
Нива В (д)
|
5:0
|
50-й
|
08.06.2000
|
Алексей БЕЛИК
|
Днепр (г)
|
2:1
|
100-й
|
22.04.2008
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря (г)
|
4:1
|
150-й
|
16.05.2015
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Металлург Д (д)
|
2:0
|
200-й
|
05.11.2022
|
Даниил СИКАН
|
Ингулец (д)
|
3:0
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