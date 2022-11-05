Шахтер сделал 200-й дубль в чемпионатах Украины

Дубль Даниила Сикана в матче с «Ингульцом» (3:0) стал 200-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины. 126 раз оранжево-черные «выстреливали дуплетом» дома и 74 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 52 футболиста горняков, оформивших дубли в ворота 35 команд элитного дивизиона.

Чаще всего игроки «Шахтера» забивали по два мяча за матч «Мариуполю» – 18 раз, «Заре» – 16, запорожскому «Металлургу» – 14, «Карпатам» – 11, «Волыни», «Ворскле» и «Черноморцу» – по 10. Список лучших дуплетистов клуба возглавляют Алекс Тейшейра – 16 дублей, Луис Адриану – 15, Андрей Воробей – 11, Сергей Ателькин, Алексей Белик и Брандау – по 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли «Шахтера» в чемпионатах Украины