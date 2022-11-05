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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 23:08 | Обновлено 05 ноября 2022, 23:15
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Шахтер сделал 200-й дубль в чемпионатах Украины

Автором юбилейного дуплета стал Даниил Сикан

05 ноября 2022, 23:08 | Обновлено 05 ноября 2022, 23:15
102
0
Шахтер сделал 200-й дубль в чемпионатах Украины
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Дубль Даниила Сикана в матче с «Ингульцом» (3:0) стал 200-м для «Шахтера» в чемпионатах Украины. 126 раз оранжево-черные «выстреливали дуплетом» дома и 74 - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 52 футболиста горняков, оформивших дубли в ворота 35 команд элитного дивизиона.

Чаще всего игроки «Шахтера» забивали по два мяча за матч «Мариуполю» – 18 раз, «Заре» – 16, запорожскому «Металлургу» – 14, «Карпатам» – 11, «Волыни», «Ворскле» и «Черноморцу» – по 10. Список лучших дуплетистов клуба возглавляют Алекс Тейшейра – 16 дублей, Луис Адриану – 15, Андрей Воробей – 11, Сергей Ателькин, Алексей Белик и Брандау – по 10.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные дубли «Шахтера» в чемпионатах Украины

Дубль

Дата

Игрок

Соперник

Счет

1-й

18.03.1992

Сергей РЕБРОВ

Нива В (д)

5:0

50-й

08.06.2000

Алексей БЕЛИК

Днепр (г)

2:1

100-й

22.04.2008

Александр ГЛАДКИЙ

Заря (г)

4:1

150-й

16.05.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Металлург Д (д)

2:0

200-й

05.11.2022

Даниил СИКАН

Ингулец (д)

3:0

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Источник Sport.ua
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