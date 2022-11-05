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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 21:59 |
342
0

Тренер Металлиста 1925: «Через пару туров Эдмар заговорит на украинском»

Олег Голодюк – о поражении от «Вереса»

05 ноября 2022, 21:59 |
342
0
Тренер Металлиста 1925: «Через пару туров Эдмар заговорит на украинском»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал поражение своей команды от «Вереса» (1:4).

– Закономерная победа «Вереса», у них сегодня на поле был коллектив, люди бились друг за друга, чего нам не хватало. Думаю, это главная причина сегодняшнего поражения.

– Почему вторую игру подряд соперник выглядел свежее?
– Ничего нового вам не скажу. Наверное, подготовка не такая, психологическое состояние футболистов, много факторов. Сложный вопрос. Такое впечатление складывается, что ребята на тренировку выходят с большим желанием, чем на игру. С чем это связано? Возможно, переживают за результат, и это на них давит. Надо работать дальше, у нас через два дня очень сложная игра против «Металлиста». Нет иного выхода, как работать. Они это понимают, но почему у них не получается выполнять то, что они делают на тренировках, сразиться друг за друга, будем разбираться. Хотя у нас очень мало времени до следующей игры.

– Может, в клубе есть проблемы? Задолженность по зарплате? В «Вересе» платят хорошо за победу, например.
– У нас проблем никаких. Я не буду комментировать финансовые вопросы «Вереса». У нас все платят. Отношение руководства к клубу просто идеально. Это не причина сегодняшнего поражения, это точно.

– За весь матч только дважды пробили в створ ворот, почему такая плохая реализация?
– Да мы и ударили два в створ и пять в общем. Это очень мало. Будем отрабатывать на тренировках, мало агрессии – мы сами это все видим. Почему сегодня так случилось, мне сложно сказать, нужно проанализировать, поговорить с ребятами. Они понимают, в какой и мы сейчас ситуации. Если бы я сейчас что-то говорил или Эдмар, это выглядело бы смешно. Мы тренируем команду десять дней или две недели. Мы будем вместе с командой садиться и разбираться, что сегодня случилось.

– Почему приходите вы на пресс-конференции, а Эдмар нет?
– Эдмар просто владеет досконально русским языком, он не знал, что такое произойдет в нашей стране. Он бы охотно пообщался с вами, просто я общаюсь на украинском. Я ему помогаю в этом вопросе, обещаю, что через пару туров он придет.

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Источник ФК Металлист 1925
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