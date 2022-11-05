ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Фанаты немецких клубов во время матче 13-го тура Бундеслиги вывесили баннеры, призывающие бойкотировать предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«15 тысяч смертей ради 5760 минут футбола. Позор вам», – гласит надпись на баннере фанатов «Баварии» и «Герты», намекая на большое число погибших мигрантов во время подготовки к соревнованиям.

Похожие баннеры можно было наблюдать и на матче «Боруссия Д» – «Бохум». Фанаты шмелей прямо призвали к бойкоту мундиаля, который стартует 20 ноября.