ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Это будет самый скандальный мундиаль в истории
Фанаты немецких клубов во время матче 13-го тура Бундеслиги вывесили баннеры, призывающие бойкотировать предстоящий чемпионат мира в Катаре.
«15 тысяч смертей ради 5760 минут футбола. Позор вам», – гласит надпись на баннере фанатов «Баварии» и «Герты», намекая на большое число погибших мигрантов во время подготовки к соревнованиям.
Похожие баннеры можно было наблюдать и на матче «Боруссия Д» – «Бохум». Фанаты шмелей прямо призвали к бойкоту мундиаля, который стартует 20 ноября.
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