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  4. ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Германия
05 ноября 2022, 21:24 |
1865
0

ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Это будет самый скандальный мундиаль в истории

05 ноября 2022, 21:24 |
1865
0
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
ФК Боруссия Дортмунд

Фанаты немецких клубов во время матче 13-го тура Бундеслиги вывесили баннеры, призывающие бойкотировать предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«15 тысяч смертей ради 5760 минут футбола. Позор вам», – гласит надпись на баннере фанатов «Баварии» и «Герты», намекая на большое число погибших мигрантов во время подготовки к соревнованиям.

Похожие баннеры можно было наблюдать и на матче «Боруссия Д» – «Бохум». Фанаты шмелей прямо призвали к бойкоту мундиаля, который стартует 20 ноября.

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Источник Sport.ua
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