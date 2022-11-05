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  4. Каролин Гарсия – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 ноября 2022, 21:03 |
169
0

Каролин Гарсия – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

05 ноября 2022, 21:03 |
169
0
Каролин Гарсия – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В субботу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 5 и 6 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.

Первыми на корт выйдут Каролин Гарсия и Дарья Касаткина, который разыграют вторую путевку в полуфинал. Время начала матча – 22:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли два раза, счет равный.

Вторыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Кори Гауфф. Этот матч не будет иметь турнирного значения.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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Итоговый турнир WTA Каролин Гарсия смотреть онлайн Дарья Касаткина
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Источник Sport.ua
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