Каролин Гарсия – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 5 и 6 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.

Первыми на корт выйдут Каролин Гарсия и Дарья Касаткина, который разыграют вторую путевку в полуфинал. Время начала матча – 22:30 по Киеву.

Ранее теннисистки играли два раза, счет равный.

Вторыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Кори Гауфф. Этот матч не будет иметь турнирного значения.

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

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