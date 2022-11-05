Каролин Гарсия – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В субботу продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 5 и 6 ноября по киевскому времени сыграет группа Трэйси Остин.
Первыми на корт выйдут Каролин Гарсия и Дарья Касаткина, который разыграют вторую путевку в полуфинал. Время начала матча – 22:30 по Киеву.
Ранее теннисистки играли два раза, счет равный.
Вторыми на корт выйдут Ига Свёнтек и Кори Гауфф. Этот матч не будет иметь турнирного значения.
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости на Sport.ua за 4 ноября
«Горняки» забили три гола в ворота соперников