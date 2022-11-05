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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 20:10 |
446
2

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев

В Одессе состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги

05 ноября 2022, 20:10 |
446
2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Динамо» Киев.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Динамо» Киев. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо» Киев.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
 Если Черноморец не обыграет это разобранное Динамо, то Григорчуку нечего делать в Одессе
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Alexander Belogubko
ЧО проиграш -отставка ГРИ --не может определиться составом
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