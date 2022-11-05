В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Динамо» Киев.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Динамо» Киев. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо» Киев.