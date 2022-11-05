Украина. Премьер лига05 ноября 2022, 20:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Динамо Киев
В Одессе состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги
05 ноября 2022, 20:10 |
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Динамо» Киев.
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Черноморец» – «Динамо» Киев. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Динамо» Киев.
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