Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Хотели создать Шахтеру больше проблем»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко подытожил матч 11-го тура чемпионата c «Шахтером» (0:3).

– Хочу поздравить «Шахтер» с победой, они – молодцы, одержали заслуженную победу. Мы хотели создать «Шахтеру» больше проблем в игровом плане, но случилось так, как случилось. У нас не все вышло, в первом тайме хотели играть на контратаках, но не сумели правильно распорядиться мячом. В первом тайме у «Шахтера» было большое территориальное преимущество, но ярких моментов у них не было, кроме голевого удара, который нас надломил. Во втором тайме по игре, может, мы выглядели лучше, но соперник реализовал свои моменты: пенальти, а гол в компенсированное время стал точкой. Мы понимали, что выполняем разные задачи: «Шахтер» всегда борется за золотые медали, мы же решаем задачу остаться в УПЛ. У нас разный уровень футболистов, команд и всего. Хотелось сыграть немного лучше, но уже случилось так, как случилось.

– Что хотели изменить в перерыве, на чем делались акценты?

– После перерыва мы поменяли тех, кто был на карточках, так как понимали, что в меньшинстве играть с «Шахтером» будет невозможно. Выпустили футболистов с хорошей скоростью, которые могут играть на контратаках. Акцентировали внимание на атакующих действиях.

– Кто из игроков соперника запомнился больше всего?

– Оценку будет давать тренер «Шахтера», но мне понравилась вся команда. Все хорошо играют на мяче и знают свои функции на футбольном поле. У «Шахтера» хорошая и добротная команда, для чемпионата это топ-команда. Пока у нас не будет сильного чемпионата, количество таких команд не будет расти. Я думаю, «Шахтеру» тяжело на евроарене, так как только сильный чемпионат может давать сильных соперников. Команды будут прогрессировать только в таких условиях.

– Какие планы и задачи у команды на конец первого круга?

– Надо сохранить футболистов, так как у нас через два дня встреча с «Зарей» и нет времени на отдых. Также в резервный день стоит матч с киевским «Динамо» – игра на игре. 5, 8, 13, 16 и 19 ноября у нас матчи – это тяжело, также это постоянные переезды. Будем пытаться брать очки.