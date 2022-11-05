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Англия
05 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:46
623
2

Кучерявый впервые вызван в молодежную сборную Украины

Игрок шотландского клуба «Сент-Джонстон» будет в команде Руслана Ротаня на ноябрьськом сборе

05 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:46
623
2
Кучерявый впервые вызван в молодежную сборную Украины
ФК Сент-Джонстон. Максим Кучерявый

19-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый впервые получил вызов молодежную сборную Украины.

Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Кучерявый попал в список игроков, которых вызвали на контрольные матчи против сборных Израиля (19 ноября) и Грузии (21 ноября).

Максим Кучерявый в текущем сезоне сыграл 10 матчей за «Сент-Джонстон», в том числе четыре в чемпионате Шотландии.

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Максим Кучерявый Сент-Джонстон сборная Украины по футболу U-21
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Источник ФК Сент-Джонстон
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Комментарии 2
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Dreifus
А можно список всех игроков дать, а не только кучерявых?
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+2
Chystyi_stavok
А Рубчинський буде цікаво?
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0
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