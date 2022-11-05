Англия05 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:46
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Кучерявый впервые вызван в молодежную сборную Украины
Игрок шотландского клуба «Сент-Джонстон» будет в команде Руслана Ротаня на ноябрьськом сборе
05 ноября 2022, 19:45 | Обновлено 05 ноября 2022, 19:46
623
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19-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый впервые получил вызов молодежную сборную Украины.
Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.
Кучерявый попал в список игроков, которых вызвали на контрольные матчи против сборных Израиля (19 ноября) и Грузии (21 ноября).
Максим Кучерявый в текущем сезоне сыграл 10 матчей за «Сент-Джонстон», в том числе четыре в чемпионате Шотландии.
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Комментарии 2
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А можно список всех игроков дать, а не только кучерявых?
А Рубчинський буде цікаво?
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