Кучерявый впервые вызван в молодежную сборную Украины

19-летний украинский полузащитник «Сент-Джонстона» Максим Кучерявый впервые получил вызов молодежную сборную Украины.

Об этом сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Кучерявый попал в список игроков, которых вызвали на контрольные матчи против сборных Израиля (19 ноября) и Грузии (21 ноября).

Максим Кучерявый в текущем сезоне сыграл 10 матчей за «Сент-Джонстон», в том числе четыре в чемпионате Шотландии.