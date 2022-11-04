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Молодежные турниры
04 ноября 2022, 12:27 |
168
0

Молодежная сборная Украины проведет два контрольных матча в ноябре

Команда Руслана Ротаня сыграют против двух участников будущего чемрионата Европы

04 ноября 2022, 12:27 |
168
0
Молодежная сборная Украины проведет два контрольных матча в ноябре
УАФ

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21) молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка.

19 ноября подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Израиля, а 21-го – с молодежной сборной Грузии. Начало обоих матчей на поле Tbilisi Sea Technical Center Stadium – в 18:00 по местному времени (в 16:00 – по киевскому). Отметим, что оба соперника сине-желтых также являются участниками Евро-2023 (U-21): Грузия – в роли хозяина, а Израиль – преодолев отбор, в котором опередил, в частности, Польшу, Венгрию (в группе) и Ирландию (в плей-офф).

Напомним, что по итогам жеребьевки, состоявшейся 18 октября, Украина попала в группу В, где встретится с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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