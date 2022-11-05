Олег РАТИЙ: «Нашу работу будут оценивать наши работодатели»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлиста» Олег Ратий поделился мыслями по итогам матча с «Зарей» (2:3).

– Наверное, всем было бы трудно после такой игры отвечать на какие-то вопросы. В первом тайме нам было тяжелее, во втором немного выровняли игру. Забили голы, на наш взгляд, очень хорошие и заработали пенальти. Сергей Панасенко красивый гол забил. Вы же знаете, что «Заря» долго не пропускала, даже устанавливала какие-то рекорды и мы очень довольны, что все же наша команда забила эти голы. Сейчас в раздевалке поблагодарили ребят, они играли мужественно. Но, к сожалению, немного нам не хватило для положительного результата.

– Сегодня впервые Рязанцев получил большое количество времени. Как вы оцените его игру? И известно ли уже, насколько тяжелую травму получил Чидомере?

– Вообще, у нас много вопросов по составу, потому что выпало достаточное количество игроков. Мы не могли рассчитывать на Максима Прядуна, в настоящее время одного из лучших бомбардиров чемпионата. Игорь Чайковский выпал, еще несколько футболистов выпали из состава и мы вынуждены были делать состав из оставшихся игроков. Евгений Рязанцев получил время и, на наш взгляд, хорошо сыграл, но мы в него верим, он может еще лучше играть.

Относительно Чидомере, сейчас по горячему никто ничего не может сказать, поэтому, наверное, завтра или послезавтра будут обследования, и будем иметь какую-то картину по его повреждению.

– Чуть больше трех месяцев «Маталлист» работает в том виде, который мы видим сейчас. Хотелось бы услышать от вас промежуточный итог. Вы довольны проделанной работой на сегодняшний день?

– Наверное нашу работу будут оценивать наши работодатели, поэтому мы выходим каждый день, работаем как умеем. И ребята молодцы. Я же говорил, мы их поблагодарили за отношение к игре, за отношение к тренировкам, а оценку пусть дают специалисты.

– Сегодня Андерсон Пико был в заявке. Как Вы оцените текущую форму и Пико, и еще одного легионера Симона Памбу?

– Да, эти ребята есть у нас в команде, хорошо работают на тренировках и можно сказать, что Пико заработал своим трудом попадание в заявку. Симон тоже самоотверженно работает, но нужно время, чтобы он вышел на пик формы, и тогда будем рассматривать его.