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  4. Ярослав ВИШНЯК: «Всей целью было отыграться, выравнять игру»
Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:01
197
0

Ярослав ВИШНЯК: «Всей целью было отыграться, выравнять игру»

Наставник «Колоса» – о поражении от «Александрии»

05 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 18:01
197
0
Ярослав ВИШНЯК: «Всей целью было отыграться, выравнять игру»
ФК Александрия. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Александрии» (1:4) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Конечно, мы расстроены результатом. Это болезненное поражение для нас. Мы планировали сыграть вторым номером, знали, что «Александрия» будет больше контролировать мяч, играть разрезными передачами. Потому мы готовились к такой игре и хотели играть на контратаках вторым номером.

Но быстрый пропущенный мяч, еще раз в этом чемпионате, сводит на нет все усилия. Мы начинаем уступать в счете, это заставляет нас раскрываться, идти вперед, потому что нужно отыгрываться. Всей целью было отыграться, выравнять игру. На определенном этапе нам это удалось: мы сравняли счет, заработали пенальти. Но потом «Александрия» оказалась сильнее нас и качественнее реализовала созданные моменты», - сказал Вишняк.

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Ярослав Вишняк Александрия - Колос Александрия Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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