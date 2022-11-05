Ярослав ВИШНЯК: «Всей целью было отыграться, выравнять игру»

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от «Александрии» (1:4) в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Конечно, мы расстроены результатом. Это болезненное поражение для нас. Мы планировали сыграть вторым номером, знали, что «Александрия» будет больше контролировать мяч, играть разрезными передачами. Потому мы готовились к такой игре и хотели играть на контратаках вторым номером.

Но быстрый пропущенный мяч, еще раз в этом чемпионате, сводит на нет все усилия. Мы начинаем уступать в счете, это заставляет нас раскрываться, идти вперед, потому что нужно отыгрываться. Всей целью было отыграться, выравнять игру. На определенном этапе нам это удалось: мы сравняли счет, заработали пенальти. Но потом «Александрия» оказалась сильнее нас и качественнее реализовала созданные моменты», - сказал Вишняк.