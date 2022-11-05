Максим Третьяков стал новым рекордсменом Александрии
26-летний хавбек забил 22-й мяч за черно-желто-зеленых в УПЛ
Сделав дубль в матче с «Колосом» (4:1), Максим Третьяков довел счет своих голов в чемпионатах Украины в рядах «Александрии» до 22-х. Тем самым он стал новым рекордсменом черно-желто-зеленых, обойдя Евгения Банаду.
В составе александрийцев Третьяков поражал ворота 13 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Днепра-1», «Шахтера» - по 3 раза, «Десны», «Динамо», «Карпат», «Колоса» и «Миная» - по 2. К слову, первый гол ковалевцам оказался для Максима ко всему прочему юбилейным - 25-м в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-9 бомбардиров «Александрии» в УПЛ
|
|
Игрок
|
Сезоны
|
Голы
|
1.
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
2020-2023
|
22
|
2.
|
Евгений БАНАДА
|
2016-2021
|
20
|
3.
|
Василий ГРИЦУК
|
2016-2021
|
16
|
4.
|
Виталий ПОНОМАРЬ
|
2016-2019
|
15
|
|
Кирилл КОВАЛЕЦ
|
2019-2023
|
15
|
6.
|
Андрей ЗАПОРОЖАН
|
2012-2020
|
14
|
7.
|
Сергей СТАРЕНЬКИЙ
|
2012-2018
|
13
|
|
Артем СИТАЛО
|
2018-2021
|
13
|
9.
|
Сергей ЧУЙЧЕНКО
|
2002-2003
|
11
Сезоны обозначены годом их окончания.
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