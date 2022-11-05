Максим Третьяков стал новым рекордсменом Александрии

Сделав дубль в матче с «Колосом» (4:1), Максим Третьяков довел счет своих голов в чемпионатах Украины в рядах «Александрии» до 22-х. Тем самым он стал новым рекордсменом черно-желто-зеленых, обойдя Евгения Банаду.

В составе александрийцев Третьяков поражал ворота 13 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Днепра-1», «Шахтера» - по 3 раза, «Десны», «Динамо», «Карпат», «Колоса» и «Миная» - по 2. К слову, первый гол ковалевцам оказался для Максима ко всему прочему юбилейным - 25-м в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-9 бомбардиров «Александрии» в УПЛ

Игрок Сезоны Голы 1. Максим ТРЕТЬЯКОВ 2020-2023 22 2. Евгений БАНАДА 2016-2021 20 3. Василий ГРИЦУК 2016-2021 16 4. Виталий ПОНОМАРЬ 2016-2019 15 Кирилл КОВАЛЕЦ 2019-2023 15 6. Андрей ЗАПОРОЖАН 2012-2020 14 7. Сергей СТАРЕНЬКИЙ 2012-2018 13 Артем СИТАЛО 2018-2021 13 9. Сергей ЧУЙЧЕНКО 2002-2003 11

Сезоны обозначены годом их окончания.