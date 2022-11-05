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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 05 ноября 2022, 17:02
386
0

Максим Третьяков стал новым рекордсменом Александрии

26-летний хавбек забил 22-й мяч за черно-желто-зеленых в УПЛ

05 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 05 ноября 2022, 17:02
386
0
Максим Третьяков стал новым рекордсменом Александрии
ФК Александрия

Сделав дубль в матче с «Колосом» (4:1), Максим Третьяков довел счет своих голов в чемпионатах Украины в рядах «Александрии» до 22-х. Тем самым он стал новым рекордсменом черно-желто-зеленых, обойдя Евгения Банаду.

В составе александрийцев Третьяков поражал ворота 13 клубов элитного дивизиона. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Днепра-1», «Шахтера» - по 3 раза, «Десны», «Динамо», «Карпат», «Колоса» и «Миная» - по 2. К слову, первый гол ковалевцам оказался для Максима ко всему прочему юбилейным - 25-м в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-9 бомбардиров «Александрии» в УПЛ

Игрок

Сезоны

Голы

1.

Максим ТРЕТЬЯКОВ

2020-2023

22

2.

Евгений БАНАДА

2016-2021

20

3.

Василий ГРИЦУК

2016-2021

16

4.

Виталий ПОНОМАРЬ

2016-2019

15

Кирилл КОВАЛЕЦ

2019-2023

15

6.

Андрей ЗАПОРОЖАН

2012-2020

14

7.

Сергей СТАРЕНЬКИЙ

2012-2018

13

Артем СИТАЛО

2018-2021

13

9.

Сергей ЧУЙЧЕНКО

2002-2003

11

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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