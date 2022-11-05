Владимир Лысенко провел 250-й матч в карьере

Матч против «Александрии» (1:4) стал 250-м в карьере 34-летнего форварда ковалевцев Владимира Лысенко. 223 раза он выходил на поле в чемпионатах Украины, 16 – в Кубке Украины, 10 – в еврокубках и 1 – в Суперкубке Украины. 82 встречи Владимир отыграл за «Колос», 49 – за «Олимпик», 33 – за «Арсенал», 25 – за «Говерлу», 24 – за «Металлист», 19 – за «Кривбасс», 7 – за «Волынь», 6 – за «Севастополь» и 5 – за «Динамо».

На высшем уровне Лысенко дебютировал 17 июня 2007 года в гостевом поединке «Динамо», где начиналась его карьера в большом футболе, с «Арсеналом» (1:0). Таким образом, чтобы войти в гвардейский «Клуб 250», Владимиру понадобилось ни много ни мало 15 лет 141 день.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ