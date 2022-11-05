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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Арсенал
Англия
05 ноября 2022, 16:41 |
198
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Арсенал

Топовый матч в 15-м туре чемпионата Англии

05 ноября 2022, 16:41 |
198
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября «Челси» в 15-м туре АПЛ примет «Арсенал». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ

После 14 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 31 очком в активе. «Челси» шестом с 21 баллом.

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Источник Sport.ua
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