Англия05 ноября 2022, 16:41 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Челси – Арсенал
Топовый матч в 15-м туре чемпионата Англии
05 ноября 2022, 16:41 |
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В воскресенье, 6 ноября «Челси» в 15-м туре АПЛ примет «Арсенал». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ
После 14 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 31 очком в активе. «Челси» шестом с 21 баллом.
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