Англия05 ноября 2022, 15:53 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:08
112
0
ВИДЕО. Слова Клоппа и Конте перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
05 ноября 2022, 15:53 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:08
112
0
В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главных тренеров команд Антонио Конте и Юргена Клоппа.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2022, 18:57 12
Решение вынес столичный Голосеевский суд
Футбол | 05 ноября 2022, 15:11 0
Команда Юрия Гуры выиграла первый в сезоне матч на родной арене
Футбол | 05.11.2022, 12:39
Футбол | 04.11.2022, 17:26
Футбол | 04.11.2022, 19:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2022, 16:43 34
03.11.2022, 16:30 1
Другие виды
04.11.2022, 10:45
04.11.2022, 00:45 7
05.11.2022, 10:40 2
03.11.2022, 23:56 94
03.11.2022, 18:41 6