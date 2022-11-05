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Англия
05 ноября 2022, 15:53 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:08
112
0

ВИДЕО. Слова Клоппа и Конте перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

05 ноября 2022, 15:53 | Обновлено 05 ноября 2022, 16:08
112
0
ВИДЕО. Слова Клоппа и Конте перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главных тренеров команд Антонио Конте и Юргена Клоппа.

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Юрген Клопп Антонио Конте видео Тоттенхэм - Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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