ВИДЕО. Слова Клоппа и Конте перед матчем Тоттенхэм – Ливерпуль

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Тоттенхэм» будет принимать «Ливерпуль».

Поединок пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция главных тренеров команд Антонио Конте и Юргена Клоппа.