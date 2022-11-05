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  4. Леонардо БОНУЧЧИ: «Ювентус должен извлечь из этого весь позитив»
Лига чемпионов
05 ноября 2022, 15:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:45
94
0

Леонардо БОНУЧЧИ: «Ювентус должен извлечь из этого весь позитив»

Защитник туринцев – о поражении от ПСЖ

05 ноября 2022, 15:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:45
94
0
Леонардо БОНУЧЧИ: «Ювентус должен извлечь из этого весь позитив»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился комментарием после поражения от ПСЖ (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» финишировал в группе H на третьем месте, набрав 3 очка.

«Заканчивать турнир, проиграв матч – это точно не может быть синонимом счастья, но мы должны извлечь из этого весь позитив. Важно было продемонстрировать характер, и мы счастливы, что вернулся Кьеза, что очень здорово», - сказал Бонуччи.

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Леонардо Бонуччи ПСЖ Ювентус - ПСЖ Ювентус Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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