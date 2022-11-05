Лига чемпионов05 ноября 2022, 15:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:45
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Леонардо БОНУЧЧИ: «Ювентус должен извлечь из этого весь позитив»
Защитник туринцев – о поражении от ПСЖ
05 ноября 2022, 15:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:45
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился комментарием после поражения от ПСЖ (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ювентус» финишировал в группе H на третьем месте, набрав 3 очка.
«Заканчивать турнир, проиграв матч – это точно не может быть синонимом счастья, но мы должны извлечь из этого весь позитив. Важно было продемонстрировать характер, и мы счастливы, что вернулся Кьеза, что очень здорово», - сказал Бонуччи.
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